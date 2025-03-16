Yemen’de Saldırılar: 31 Ölü, 101 Yaralı

HUSİLERİN HAVA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Yemen’deki İran destekli Husi güçleri, ABD ve Birleşik Krallık’ın başkent Sana ile kuzeydeki Sada kentine yönelik hava saldırılarında önemli kayıplar yaşandığını duyurdu. Husi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 101 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ise belirtiliyor.

SAVAŞ SUÇU KINAMASI

Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı. Sözcü, “Bu, tam teşekküllü bir savaş suçu” ifadesini kullanarak sivillerin hedef alınmasını kınadı. Daha önce yaptığı bir açıklamada ise saldırılarda 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını duyurmuş ve bu durumu uluslararası yasaların ihlali olduğunu belirtmişti.

Husiler, 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etti. Bu ültimatom, bölgedeki gerilimi artıran bir unsur olarak dikkat çekiyor.

ABD’DEN BÜYÜK SALDIRI TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini duyurdu. Saldırıların, Husilerin İsrail’e yönelik tehditleri ve bölgedeki deniz güvenliğine dair eylemleri sonrasında gerçekleştirileceği belirtildi.

BÖLGEDEKİ DURUMUN KONTROL ALTINA ALINMASI

Sana ve Sada’da yaşanan hava saldırıları, Yemen’de uzun süredir devam eden çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Husilerin İran desteğiyle ülke üzerinde kontrolü sürdürdüğü bilinirken, ABD ve Birleşik Krallık’ın gerçekleştirdiği operasyonlar, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, uluslararası toplumdan henüz resmi bir tepki gelmedi.