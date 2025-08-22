Yemen’den Füzeler İle İsrail Hedef Alındı

Kanal 12 televizyonu, Yemen’den fırlatılan bir füze sebebiyle başkent Tel Aviv ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığını bildirdi. Haberde, füzeyi tespit ettikten sonra Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığı ifade edildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, füzenin Yemen’den İsrail’in iç kısımlarına doğru atıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiği belirtildi. Açıklamada, “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğü” kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif yaralar aldığını duyurdu. Yaralı sayısına dair net bir bilgi verilmedi.

Husilerden Açıklama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı.” dedi. Füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını ifade eden Seri, hedefe başarıyla isabet ettiğini vurguladı. Seri, saldırı sebebiyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığını belirtti. Ayrıca, iki insansız hava aracının İsrail’de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığı ve “işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde iki hedefin de vurulduğunu” ekledi. Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin ve Yemen halkının, Gazze’deki Filistinlilerin gösterdiği kahramanlığı takdir ettiğini ifade ederek, “Düşmanların gözleri rahat uyumasın.” dedi.

İsrail’den Misilleme

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu duyurdu. IDF, söz konusu silah deposunun, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut anlaşmaların ihlalini oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, “Silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail ve sivil halkı hedef alan her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edecektir.” ifadeleri yer aldı. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail’i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.