Yemen Hükümeti ile Husiler Arasında Tarihi Esir Takası Anlaşması

Yemen hükümeti ile Husiler arasında, 2900 esirin ve tutuklunun takas edilmesini öngören bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın, 2014 yılından bu yana gerçekleşecek en kapsamlı esir takası olacağı ifade ediliyor.

2 BİN 900 ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Umman’ın başkenti Maskat’ta süren müzakerelerin ardından, Yemen hükümeti ve Husilerin esir takası konusunda uzlaşıya vardığı açıklandı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin himayesinde varılan bu mutabakatın, Yemen iç savaşının başlangıcından beri en geniş kapsamlı esir takası olacağı vurgulanıyor. Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman, “Tüm taraflardan toplamda 2 bin 900 esir ve tutuklunun serbest bırakılmasını öngören anlaşma imzalandı” ifadesini kullandı.

MUHAMMED KAHTAN’IN SERBEST BIRAKILMASI

Kezman, serbest bırakılacak isimler arasında Yemen Islah Partisi’nin önde gelen siyasetçilerinden Muhammed Kahtan’ın da bulunduğunu belirtti. Anlaşmanın, esirler, kaybolanlar ve alıkonulanlar konusundaki müzakerelerin 10. turunda sağlandığı bilgisi verildi. Daha önce Husiler, Muhammed Kahtan’ı serbest bırakmayı kabul ettiklerini açıklamıştı. Kahtan, 5 Nisan 2015’te Hüsnüler tarafından alıkonulmuştu ve o tarihten bu yana haber alınamamıştı. Yemen’de hükümete bağlı güçlerin ve Husilerin gerçekleştirdiği birçok esir takası bulunmasına rağmen, tarafların elinde kaç esir bulunduğuna dair kesin bir bilgi mevcut değil.

HUSİLER’DEN 1700 ESİR SERBEST BIRAKILIYOR

Husilerin Esirler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile geniş kapsamlı bir takas üzerinde uzlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, Husilerden 1700 esirin serbest bırakılacağı, karşılığında Yemen hükümetinin elindeki 1200 esirin bırakılacağı dile getirildi. Bu süreçte serbest bırakılacaklar arasında 7 Suudi Arabistan ve 23 Sudan vatandaşı olduğuna da dikkat çekildi.

BM: İNSANİ AÇIDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, anlaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, tarafların Umman’da gerçekleştirilen 11 günlük toplantılar sonucunda bir esir takası aşamasına gelindiğini kaydetti. Grundberg, anlaşmanın, esirler ve ailelerinin yaşadığı acıların hafifletilmesine katkı sağlayacağına vurgu yaparak, “Insani açıdan büyük önem taşıdığı” ifadesini kullandı. Anlaşmanın uygulanmasının, taraflar arasındaki işbirliğine ve bölgesel desteğe bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

KIZILHAÇ: YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Yemen’deki heyet başkanı Christine Cipolla, esirlerin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve ülkelerine dönüşü konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını duyurdu. Cipolla, Yemen hükümeti ve Husiler arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde tarafların taahhütlerini zamanında yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

UMMAN, MEMNUNİYET DUYDUĞUNU AÇIKLADI

Umman Dışişleri Bakanlığı, Yemen hükümeti ve Husiler arasında yapılan anlaşmadan duyulan memnuniyeti açıkladı. Açıklamada, Maskat’ta yürütülen görüşmelerde tarafların gösterdiği olumlu yaklaşım sayesinde insani anlaşmaya ulaşmanın mümkün olduğu ifade edildi.

YEMEN’DE 11 YILDIR SÜREN İÇ SAVAŞ

Nisan 2022’den beri Yemen’de, Aden merkezli hükümete bağlı güçler ile 2014’ten bu yana Husilerin kontrol altında tuttuğu bölgeler arasında bir durgunluk söz konusu. Nisan 2023’te, taraflar arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda son olarak aralarında Suudi ve Sudan vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 900 kişi serbest bırakıldı. Tarafların elinde hangi esirlerin bulunduğuna dair kesin bir rakam bilinmiyor. Ancak, insan hakları örgütleri bırakılanların sayısının 20 bin civarında olduğunu tahmin ediyor. Yemen’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar ise hala sonuçsuz kalmışken, ülkede son günlerde yaşanan güvenlik olayları Yemen’in fiilen bölünme riskini artırıyor.