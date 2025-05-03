Yeni Adımlar İle Türk Lirası Destekleniyor

YENİ ADIMLAR ATILDI

Türk lirasını desteklemek amacıyla yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararlar çerçevesinde, 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olacak şekilde ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e çıkarıldı. Ayrıca döviz dönüşüm desteği oranı da yüzde 2’den yüzde 3’e yükseltildi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişikliklerle tüzel kişi mevduat için Türk lirası payı hedefi yeniden uygulanmaya başlandı. Ayrıca, yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle gerçekleştirilen yabancı para cinsinden repo işlemlerine dair zorunlu karşılık oranları artırıldı. Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları da yükseltildi.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

TCMB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türk lirası’na geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişikliklerin yapıldığı ifade edildi. Yeni düzenlemeler arasında; yabancı para mevduatlara yönelik tüm vadelerde zorunlu karşılık oranlarının 200 baz puan artırılması, 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranının 400 baz puan yükseltilmesi ve hesaplama yönteminin değiştirilmesi gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca tüzel kişi Türk lirası mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için bu oranın her ay 0,3 puan artırılması hedefleniyor. Türk lirası mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi oranı TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ünden yüzde 86’sına çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı doğrultusunda İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin TCMB’ye satışında asgari oran 31 Temmuz 2025’te kadar yüzde 35 olarak belirlendi. Firmaların döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmek üzere uygulanan döviz dönüşüm desteği oranı da 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 3 olarak belirlendi.

TÜRK LİRASI PAYI ARTACAK

Son zamanlarda yabancı para mevduat artışının büyük ölçüde ticari mevduat kaynaklı olduğu görülüyor. Yeni uygulamalarla bankacılık sistemindeki Türk lirası payının artması bekleniyor.