TBMM BAŞKANINDAN ANAYASA AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle ilk dört madde üzerinde tartışma yapılmaksızın anayasa ile ilgili yapılacak müzakerelerin faydalı sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyim.” ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş, bu maddelerin düzenlenmesiyle birlikte müzakerelerin daha sağlıklı ilerleyeceğini belirtti. This is an important topic that deserves attention in the legislative agenda.