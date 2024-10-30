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Yeni Anayasa Sürecine Demokratik Yaklaşım

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YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz” şeklinde ifade etti.

DEMOKRATİK SÜREÇ VURGUSU

Yeni anayasa sürecinin, tüm vatandaşların eşit ve adil bir şekilde ülkeye ait hissetmesini hedeflediğini belirten Kurtulmuş, “Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye’yi tesis edeceğiz” dedi.

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