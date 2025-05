“Yeni Antibiyotik” İçin Geri Sayım Başladı!

Milyonlarca hayat kurtarabilecek yeni bir antibiyotik, insan denemelerinin son aşamasında. İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, pnömoni (zatürre) ve sepsis (kan zehirlenmesi) gibi ciddi hastane enfeksiyonlarına yol açan yaygın bir bakteri için geliştirdiği antibiyotiğin üçüncü ve son aşamasına geçeceğini açıkladı. The Independent’te yer alan habere göre, Harvard Üniversitesi ile iş birliği içinde geliştirilen “zosurabalpin” adlı antibiyotik, ilaca dirençli “acinetobacter baumannii” bakterisine karşı test edilecek. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu bakteriyi “acil bir tehdit” olarak tanımlıyor; ancak 50 yılı aşkın bir süredir bu bakteriye etki eden bir antibiyotik geliştirilemedi.

FAZ 3 ÇALIŞMASINA YAKLAŞILDI

Roche, faz 3 çalışmasının, dünya genelinden yaklaşık 400 hastanın zosuarbalpin veya standart tedavi almak üzere randomize edildiği tek bir önemli çalışma olacağını duyurdu. Roche’un küresel bulaşıcı hastalıklar başkanı Michael Lobritz, “Amacımız, halk sağlığı açısından en büyük bulaşıcı hastalık sorunlarından biri olan antimikrobiyal direncin üstesinden gelmek için yeni inovasyonlara katkıda bulunmak” dedi.

YENİ ANTİBİYOTİKLERİN KEŞFİNE ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

Roche’un birimi olan Genentech’in kıdemli başkan yardımcısı ve küresel immünoloji ve ürün geliştirme başkanı Larry Tsai, ilaca dirençli bakterilerin dünya genelinde mevcut olduğunu belirtti. Tsai, bu araştırmada yer alan yenilikçi biyolojinin bakteri zarlarının yapısına dair yeni bilgilerin açığa çıkmasına yardımcı olabileceğini ve bunun sonucunda gelecekte yeni antibiyotiklerin keşfine olanak sağlayabileceğini ekledi. Deneysel ilacın 10 yıllık dönem içerisinde onay alması bekleniyor. Küresel ölçekte, sepsisin her yıl yaklaşık 11 milyon ölüme neden olduğu tahmin ediliyor; bu da her 2,8 saniyede bir ölüme eşit geliyor. Dünya genelinde toplum kökenli pnömoni, özellikle yaşlı hastalar arasında yüksek morbidite ve mortalite ile her yıl üç ile dört milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor.