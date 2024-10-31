Yeni Araçlar ile İmalat Sanayisini Dönüştürüyoruz

MEHMET FATİH KACIR’DAN SANAYİDE DÖNÜŞÜM VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı olarak imalat sanayimizin dönüşümü için yeni enstrümanları devreye alıyoruz.” dedi. Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İstanbul’da düzenlenen 2. MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nde (MUST) yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sanayisine, kalkınmasına ve istihdamına yaptığı katkılar kadar, geliştirdiği projelerle teknoloji altyapısına da önemli ölçüde katkı sunan MÜSİAD’ın organize ettiği zirvenin kıymetli olduğunu belirtti. Zirvenin bu yılki temasının “Hamle Yap” olmasının Bakanlık ile aynı vizyonu paylaştığını aktardı.

CUMHURİYET DÖNEMİ SANAYİ GELİŞİMİ

Cumhuriyet döneminde Türk sanayisinde yaşananları paylaşan Kacır, “2000’li yıllara adım atarken ülkemiz, üretimi sınırlı, iş gücü kısıtlı bir durumdaydı. Cumhuriyetimizin ilk döneminde kısıtlı imkanlara rağmen ülke kalkınmasına yönelik önemli adımlar atıldı, sanayi yatırımları gerçekleştirildi.” dedi. Ancak bu çabaların sonraki dönemde ivme kaybettiğini söyleyen Kacır, kamu yatırımlarındaki verimsizliklerin stratejik yatırımları olumsuz etkilediğini vurguladı. “Montaj sanayi”nin bile sınırlı alanlara yayılabildiğini ifade etti.

Kacır, Türkiye’nin 1970’li yıllarda ağır sanayi hamlesini gerçekleştiremeyişinin, 1980’lerde dünya ile entegre olma çabalarının başarılı olamamasının ticaret ile sağlanan büyümenin kalıcı refaha dönüşemediğini belirtti. 1990’lı yıllarda internet ve bilgisayar teknolojilerindeki devrimlerin etkisi altında siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara maruz kalındığını kaydetti.

Bakan Kacır, yeni binyıla bu zorlu koşullar altında adım attıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süreli iradesi sayesinde önemli başarılara imza atıldığını aktardı. Son 22 yılda sanayi ve teknoloji altyapısındaki değişimlere ilişkin örnekleri paylaşarak, “Milli gelirimizi son 22 yılda 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara çıkardık.” dedi. Türkiye’nin, her yıl ortalama yüzde 5,4 büyüyerek dünyanın en büyük 11. ekonomisi haline geldiğini belirtti. Organize sanayi bölgelerinde büyük artışlar sağlandığını, sanayi üretiminin 3,2 katına çıktığını dile getirdi.

Kacır, bugün sayıları 104’ü bulan teknoparklarda 11 bine yakın firmanın teknoloji geliştirme çalışmaları yürüttüğünü, özel sektörde 1600’ü aşan AR-GE ve tasarım merkezinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Yüksek teknoloji yatırımları için yeni mekanizmalar geliştirdiklerini söyleyen Kacır, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile bugüne kadar 100 milyar liranın üzerinde yatırımı harekete geçirdik.” dedi. Yatırım Taahhüdü Karşılığı Avans Kredisi programı ile cazip koşullar sağladıklarını vurguladı.

Bakan Kacır, sanayinin ikiz dönüşümünde kamunun yalnızca teşvik eden değil rehberlik eden bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Dünya Bankası işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ile Türk sanayisini yeşil dönüşümde örnek ve öncü hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kacır, jeostratejik konumları gereği her zaman daha güçlü olmaları gerektiğini vurguladı. “TUSAŞ’a yapılan saldırı, savunma sanayimizin hasımlarının hedefinde olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Kacır, Türkiye’nin bağımsız bir teknoloji geliştirme kararlılığında olduğunu dile getirdi. Kacır, uluslararası platformda yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Türkiye’nin çeşitli teknolojik alanlarda bağımsızlığını artırmak için çaba sarf edeceğini söyledi. MÜSİAD’lı sanayicilerle birlikte bu hedeflere ulaşacaklarına inandığını ifade etti.