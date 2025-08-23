Yeni Avukat, Minguzzi Ailesine Sağlandı

MATTIA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ DAVASINDA SON GELİŞMELER

15 yaşında Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Rezzan Epözdemir’in “rüşvete aracılık etmek” suçundan 14 Ağustos’ta tutuklanmasının ardından, ailenin yeni avukatı Sedat Peker’in avukatı olan Ersan Barkın oldu. Peker’in avukatı Barkın, sosyal medya platformu X’te Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, “Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla” sözlerini söyledi.

Yasemin Minguzzi ise Instagram hesabında Barkın ile fotoğraf paylaşarak, “Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan @ersanbarkin beye bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Bu gelişmeler, davanın seyrini etkileyecek gibi görünüyor.