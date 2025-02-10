Yeni C4 ve C4 X Türkiye’de Satışa Sunuldu

MODERN VE SPORTİF GÖRÜNÜMÜYLE YENİ C4 VE C4 X

Yeni C4 ve C4 X, farklı tasarım kodlarını dikkat çekici bir şekilde birleştirerek güncellenen görünümleriyle modern ve sportif bir estetik sunuyor. Yenilenen modellerdeki ince ve zarif LED ön farlar, karakteristik bir ışık imzası oluşturuyor ve bu sayede araçlar ilk bakışta dahi uzaktan tanınabiliyor. Dış tasarımdaki yeniliklere, yenilenen Citroën Advanced Comfort® Koltuklar ve sürücüye hafifçe dönük 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı eklenirken, 7 inçlik dijital gösterge paneli aracın iç konforunu geliştiriyor. Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon® sistemi ile desteklenen bu tasarım, her bir koltukta geniş yaşam alanı sunan ve günlük kullanımı güvenli hale getiren yaklaşık 20 adet sürüş destek sistemiyle tamamlanıyor. Sonuç olarak, yeni C4 ve C4 X ile gerçekleştirilen her yolculuk son derece konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

YENİ MOTOR SEÇENEKLERİYLE İLGİ ÇEKİYOR

Yeni modeller, Türkiye’de 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleriyle birlikte C4 modelinde 136 HP güç üreten 48 V hibrit teknolojisine sahip seçenekleriyle satışa sunuluyor. Ayrıca, her iki modelde 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da mevcut. Türkiye’de yeni Citroën C4, 1 milyon 470 bin TL’den, yeni ë-C4 ise 1 milyon 510 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Yeni C4 X ise 1 milyon 520 bin TL’den başlarken, yeni ë-C4 X’in başlangıç fiyatı 1 milyon 500 bin TL olarak belirleniyor. Citroën, yenilikçi teknolojileriyle hayata konfor katmayı amaçlayarak kompakt sınıftaki yenilenen C4 ve C4 X’i Türkiye’de tüketicilere sunuyor ve bu sayede güçlü bir yükseliş sürdürüyor.

TASARIMDA MODERN VE DİNAMİK YAKLAŞIM

Yeni C4 ve C4 X, güncellenen tasarımlarıyla daha modern ve güçlü bir karakter kazandı. Tasarım anlamında, her iki modelin de yeni logo ve marka kimliği dikkat çekiyor. Yeni C4’te arka tasarım daha sade ve etkileyici bir görünüm kazanırken, C4 X, çekici olan fastback tasarımını koruyor. Bu değişimler, Citroën Advanced Comfort® Koltuklar ve sürücüye dönük dokunmatik multimedya ekranı ile birlikte araç içindeki konforu geliştiriyor. Aerodinamik unsurlar ise tasarımın estetiğine katkı sağlıyor ve enerji verimliliğini artırıyor.

KONFORU EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR

Yeni C4 ve C4 X, yolcuların rahatlığına odaklanan bir sürüş deneyimi sunuyor. Max donanım seviyesinde, ön koltuklarda ısıtma özellikli Advanced Comfort® Koltuklar mevcut. Bu koltuklar, 15 mm kalınlaştırılan köpük yapısıyla ekstra oturma konforu sağlarken, Alcantara döşemeli elektrikli ve masaj özellikli versiyonları da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon® sistemi, bu konforu desteklerken, yol bozukluklarını emerek seyahati daha keyifli hale getiriyor.

TEKNOLOJİYLE HAYATI KOLAYLAŞTIRAN SİSTEMLER

Yeni C4 ve C4 X, Max donanım seviyesinde güncel bilgi-eğlence sistemi ile donatılıyor. 10 inçlik dokunmatik ekran, kullanıcı dostu arayüzüyle kişiselleştirilebiliyor. Hem Apple Carplay hem de Android Auto ile kablosuz bağlantı imkanı sunan sistem, ayrıca kablosuz telefon şarjı özelliği içeriyor. “Hello Citroën” komutuyla etkinleşen dijital asistan, sesli komutları yerine getirerek sürücüye yardımcı oluyor. You donanım seviyesinde sunulan 5,5 inç, Max donanım seviyesinde ise 7 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, kullanıcıya net bilgiler sunarak güvenliği artırıyor.

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni C4 ve C4 X, yol güvenliğini artırmak için sensörler ve kameralar kullanarak 20 adede kadar Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi ile donatılıyor. Aktif Acil Durum Freni, Çarpışma Riski Uyarısı ve Otoyol Sürüş Destek Sistemi gibi özelliklerle donatılan bu araçlar, sürücüye daha güvenli bir deneyim sunmak amacıyla tasarlandı. Renkli Head-up Display Ekran ve Çevre Görüş Sistemi gibi özellikler, görüş alanını genişleterek yolculuğu daha konforlu hale getiriyor.

ENERJİ GEÇİŞİNE YENİ BİR SOLUK

Yeni C4 ve C4 X, Citroën’in enerji geçişine verdiği cevapları ortaya koyuyor. Müşterilerin ihtiyacına göre elektrikli motor seçenekleriyle sunulan bu modeller, verimli güç-aktarma sistemleri ile elektrikliye geçişte destek sağlıyor.