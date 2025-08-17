Yeni Citroen Ami Türkiye’de Satışta

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Otomotiv dünyasında farklı bir mobilite anlayışı sunan Ami, ağustos ayında Türkiye’de 499.900 TL’den başlayan nakit indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. 70.000’in üzerinde kullanıcıya ulaşan Ami’nin başarı hikayesi, dikkat çekici ve eğlenceli bir şekilde devam ederken Citroën’i mikromobilite alanında yine liderliğe taşıma aracını sunuyor. Göz alıcı yeni ön ve arka tasarım detayları, farları çevreleyen şık siyah tasarım unsurlarıyla, ön camın tabanından yükselerek etkileyici bir görünüm yaratıyor. Yükseltilmiş farlar, Ami’ye yeni bir ifade kazandırmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, gövdeyi belirginleştiren yan cephesindeki çizgiler, efsanevi 2 CV modeline de göndermelerde bulunuyor. Yeni Citroën Ami, mikromobilite çözümleriyle kullanıcıların yaşamını kolaylaştırmaya devam edecek.

PARİS OTOMOBİL FUARI’NDA TANITIM

Citroën, 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıttığı yenilenen Ami’yi Türkiye’de nakit indirimli 499.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Citroën, geleceğin mobilite vizyonunu bugünden sunarak, alanında çığır açan Ami’nin bu yıl beşinci yaşını kutluyor. Global ölçekte 70.000’in üzerinde kullanıcıya ulaşan Ami, şehir hayatında otomotiv çeşitliliğini dengeleri değiştirerek gerçek bir sosyal fenomen haline geldi. Hafif, elektrikli ve sessiz mobilite çözümü ile dört tekerlekli bisiklet dünyasını yeniden yorumluyor; bu yönüyle erişilebilirlik sağlıyor. Ami, günlük yaşama özgürlük, bağımsızlık ve kolaylık getiren birçok yönüyle dikkat çekiyor: 2 kişilik kapasite, 45 km/saat hıza ulaşabilme, 75 km menzil ve standart bir prizden şarj imkanı sunuyor. Bu özellikleri ile Ami, üst üste beş yıldır global düzeyde mikromobiliteye öncülük ediyor ve farklı versiyonlarıyla her yaşam tarzına hitap ediyor.

YENİ AMİ’NİN TASARIM YENİLİKLERİ

Mikromobilitenin öncüsü olan Ami, yeni tasarımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yenilenen Ami’nin ön yüzü, özgün ve sempatik bir tasarımla geliyor. Şık ama bir o kadar da yaramaz bir tarzı ortaya koyan çizgiler dikkat çekiyor. Ami’nin ön tarafı daha yalın ve dinamik hale gelirken, ön camın altında kapsül görünümünde bir bölüm yeni logosunu sergileyerek dikey bir yapıya uzanıyor. Yenilenen Ami, tasarımını daha belirgin hale getiren yeni ön ve arka tampon detayları ile donatıldı. Farlar, göz kapaklarını andıran siyah bir tasarımla çevrelenmekte ve yukarı doğru yükselerek yeni bir bakış açısı sunmakta. Yüksekte konumlandırılan far tasarımı, Ami’ye taze bir ifade kazandırarak neşeli ve eğlenceli görünümünü pekiştiriyor. Önceki nesle kıyasla, tamponun alt kısmında daha az yuvarlak ve daha güçlü bir tasarım bulunuyor. Bu unsurlar, Ami’nin yolda daha dikkat çekici görünmesini sağlarken, oyuncu karakterini de güçlendiriyor. Ami, gövdeyi belirginleştiren yan cephesindeki çizgileriyle efsanevi 2 CV modeline selam duruyor.