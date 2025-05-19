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Yeni Diyabet Türü Tıp Literatüründe

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ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BESLENMENİN ÖNEMİ

Uzmanlar, çocukluk döneminde yetersiz ve dengesiz beslenmenin pankreas gelişimini olumsuz etkileyerek nadir görülen Tip 5 diyabetin ortaya çıkmasına yol açtığını belirtiyor. Bu durum vücudun yeterli miktarda insülin üretmesini engelliyor ve kan şekeri dengesinin bozulmasına neden oluyor.

TİP 5 DİYABETİN KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜNÜMÜ

Tip 5 diyabet, uzun yıllar boyunca sıkça Tip 1 veya Tip 2 diyabetle karıştırıldı. Ancak son dönemdeki araştırmalar, bu hastalığın aslında farklı bir mekanizmaya sahip olduğunu ortaya koydu. Klasik diyabet türlerinden ayrılan Tip 5, genellikle düşük doz insülin veya oral antidiyabetik ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, bu hastalarda yüksek doz insülin tedavisinin ciddi hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) riskine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

DİYABETİN TARİHİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Tip 5 diyabet, ilk kez 1955 yılında tanımlandı ve 1985’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçici olarak kabul edildi. Ancak, 1999 yılında sınıflandırmalardan çıkarıldı. Günümüzde yapılan yeni bilimsel çalışmalar ise Tip 5 diyabetin özgün bir form olduğunu doğruluyor. Bu yeni farkındalık sayesinde dünya genelinde 20 ila 25 milyon kişi daha doğru tanı almayı ve etkili tedavi yöntemlerine ulaşmayı umuyor.

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