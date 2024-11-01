Yeni Dizi Kadrosu Heyecanlandırdı

YAPIM KADROSU VE KARAKTERLER

Yapımın kadrosunda Uğur Demirpehlivan, Feri Baycu Güler, Yener Özer ve Eda Akalın da bulunuyor. Gupse Özay, ekip yemeğinden paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medya üzerinden takipçilerini heyecanlandırdı. Dizide Gupse Özay, “Gülten”, Öykü Karayel ise “Nedret” adındaki iki kardeşi canlandıracak.

ANA KARAKTERLER VE YÖNETİM

Kerem Bürsin, “Kaan” rolü ile izleyici karşısına çıkacak. İki kız kardeşin annesi “Nezahat” karakterini ise Uğur Demirpehlivan oynayacak. Hazırlıkları son aşamasına gelinen yapımın yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor.