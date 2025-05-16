Yeni Dönem! 35 Yaş Sınırı Uygulanacak

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YENİ DÜZENLEMELER

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni torba yasa, devlet memurluğuna girişten görev süresine dek birçok önemli düzenlemeyi kapsıyor. Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi (KHK) bazı yönleriyle iptal etmesinin ardından hazırlanan yasa artık yürürlükte.

MEMUR ALIMLARINDA 35 YAŞ SINIRI

Yeni düzenlemeye göre, devlet memurluğu ve kamu kurumlarının yapacağı yarışma sınavlarına 35 yaş sınırı getiriliyor. Bu değişiklik, kariyer mesleklerine başvuru şartlarını büyük ölçüde etkileyecek.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin yapısında da önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Artık mahkeme başkanlığı, doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek. Bu düzenleme, yargı organları arasındaki yetki paylaşımını daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ SİSTEMİ

Bakanlıklarda özel öneme sahip konularda bakana destek vermek üzere bakan müşaviri atanabilecek. Müşavirler, doğrudan bakana bağlı çalışacak ve sadece bakanın görev süresi boyunca görev yapacak. Gerekli durumlarda görev süreleri dolmadan da görevden alınmaları mümkün olacak.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMI

Yeni düzenlemeyle birlikte, Yükseköğretim Kurulu, Kalite Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları gibi çeşitli kurumların merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yapılabilecek.

ÜST KURULLARDA SİYASİ BAĞLANTI ŞARTI

Torba yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak üyelerin, herhangi bir siyasi partinin yönetiminde veya denetim organlarında yer almadığına dair bir şart getiriyor. Bu düzenlemenin, tarafsızlık ilkesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.