Yeni Dönem İçin 3D Modeller Gelişiyor

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 178. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projemizi bu anlayışla başlatmış bulunuyoruz. Bu projeyle; her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceğiz” diyerek projenin detaylarını ortaya koydu. Kurum, mimari projelerden mülkiyet bilgilerine kadar bütün verilerin tek bir sistemde toplanacağını belirtti. Bu uygulamanın, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandıracağını ve afetlere hazırlık çalışmalarında öncelikli alanları belirlemenin daha kolay hale geleceğini vurguladı.

DEĞER BİLGİ MERKEZİ

Projenin en önemli unsurlarından biri olacak olan “Değer Bilgi Merkezi”ne dikkat çeken Bakan Kurum, Türkiye’nin adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerlilik sistemine ulaşacağını kaydetti. Bakan Kurum, “bundan sonra vatandaşımız, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek” ifadelerini kullanarak bu sistemin nasıl işleyeceğine dair bilgi verdi.

İSTANBUL’DA UYGULAMA BAŞLANGICI

Kurum, “3 Boyutlu Modelleri ve Değer Bilgi Merkezi’nin ilk uygulamasını, ekonominin kalbinin attığı yerde, İstanbul’da başlatacağız” dedi. İstanbul’un aynı zamanda deprem riskinin en yüksek olduğu şehir olduğu için değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerinin kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edileceğini belirtti. 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul’da dijital entegrasyonun tamamlanacağını, 2027’nin ortasına kadar ise bu uygulamanın tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacağını ifade etti.

5 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİREN MÜJDE

Bakan Kurum, vatandaşlara yönelik önemli bir müjdei de açıkladı. “Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız” diyerek orman vasfını yitirmiş alanlarla ilgili tespit çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve bu alanların kullanıcılarının hızla tespit edilerek tapu bekleyen vatandaşların haklarının iade edileceğini belirtti. Bu adımın, mülkiyet hakkına kavuşacak binlerce aile için hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin bu konudaki atılımlarının küresel düzeyde dikkat çektiğini vurgulayan Bakan Kurum, bu projeleri hayata geçirme başarısını gösteren başka bir ülke olmadığını, Türkiye’nin bunu başardığını gururla dile getirdi.