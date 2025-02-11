Yeni Dönemde Trafik Cezaları Artırılıyor

TRAFFİK SUÇLARINDA YENİ DÜZENLEME

Türkiye’de trafik suçları ve kazaları önemli bir sorun olabiliyor. Son zamanlarda bir motokuryenin üzerine araç süren şoförün görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Artan öfke ve şiddet olaylarıyla başa çıkma amacıyla hükümet, trafik suçlarına yönelik yaptırımları sıkılaştırmak için adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yeni cezaları duyurdu. Bu ceza sisteminin amacı, toplumda var olan “cezasızlık algısını” yok etmek ve trafik kurallarına uymayı sağlamaktır.

TRAFİK CEZALARI AGIRLAŞTIRILIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yeni düzenlemeyle belirli trafik suçlarına uygulanacak para cezaları ve diğer yaptırımlar artırılacak. Özellikle kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve ulaşım araçlarının hareketini engelleyenler için caydırıcı yaptırımlar devreye girecek. Şu an kaza yapıp kaçanlara uygulanan 2.170 TL ceza ve 20 ceza puanı, caydırıcı bulunmadığı için artırılacak. Bu kişilerin, kaza anından sonra alkol durumlarının tespit edilememesi gibi sebeplerle daha az ceza alabileceği belirtiliyor.

KAZA YAPIP KAÇANLARA HAPİS CEZASI GELİYOR

Yeni düzenlemeyle kaza yapıp kaçanlar için uygulanacak yaptırımlar daha da katı hale getirilecek. Bu çerçevede; ehliyete el koyma süresi uzatılacak, para cezaları artırılacak ve hapis cezası gündeme getirilecek. Bu önlemlerin, özellikle alkollü araç kullanma ve kazalarda kaçış durumlarını engellemek için caydırıcı olacağı düşünülüyor.

EHLIYET İPTALİ VE DİĞER YAPTIRIMLAR GENİŞLETİLECEK

Hükümetin yeni yargı paketinde trafik suçlarına yönelik ehliyet iptali düzenlemeleri yer alıyor. Ehliyetsiz araç kullanımı, sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atması ve tekrar eden trafik ihlalleri gibi durumlarda ehliyet iptali süreleri uzatılacak.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK

Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla trafik suçlarına yönelik düzenlemelerin öncelikli olduğu vurgulanıyor. Hükümet, ağırlaştırılmış yaptırımlarla trafik disiplinini artırmayı ve vatandaşların can güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

TRAFİK SUÇLARI İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla gündeme gelen trafik düzenlemeleri, sürücüler ve yayalar için daha güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Hapis cezasından para cezalarına kadar geniş bir yelpazede yer alan bu yeni düzenlemelerin yakında yasalaşması bekleniyor.