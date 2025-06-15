Yeni Düğmeler, Dokunmatik Yüzeylerin Yerini Alıyor

FİZİKSEL DÜĞMELERİN ÖNEMİ

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, önceki dokunmatik yüzeylerin dokunsal geri bildirim eksikliği nedeniyle sıkça eleştirildiğini vurguladı. Mindt, “Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” ifadelerini kullandı. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimleri ve yeni güvenlik standartlarına bir tepki olarak değerlendiriliyor. 2026’dan itibaren Avrupa’daki düzenlemeler, sürücülerin bakmadan fiziksel kontrollerle temel araç işlevlerini yerine getirmesini gerektirecek.

YENİ MODEL VE HİZMET

Yeni fiziksel kontrollere sahip ilk model, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketine sahip olması beklenen ID.2all olacak. Volkswagen, bu adımıyla hem gelen eleştirilere yanıt veriyor hem de araçların kullanıcı konforu ile güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KARLARDAKİ DÜŞÜŞ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşüşle 2,19 milyar avroya gerilemiş durumda. Şirket, bu durumu bugün bir basın açıklamasıyla duyurdu. Ancak çeyrek bazındaki satışlar yıllık %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaşmayı başardı. Volkswagen, bu yıl boyunca satışların %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları, bir önceki yıla kıyasla %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” diyerek grup kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini belirtti. Çeyrekteki işletme karı, geçen yıla göre neredeyse %37 azalarak 2,87 milyar avroya düştü. Aynı zamanda grup, bugün Škoda Auto’nun işletme karını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını açıkladı.