Yeni Düzenleme İle Kripto Haciz Geliyor

İCRA SÜREÇLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanlığı bünyesindeki İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, icra süreçlerine yönelik önemli düzenlemeleri içeren bir taslak hazırladı. Taslağın içeriğinde kripto varlıkların haciz konulabileceği, bu durumun açıkça kanun metnine ekleneceği ifade ediliyor.

MEVZUATTAKİ BELİRSİZLİK GİDİYOR

Mevcut durumdaki uygulama, kripto varlıkların haczedilip haczedilemeyeceği konusunda belirsizlikler taşıyordu. Yeni düzenleme ile bu belirsizlik ortadan kalkıyor ve dijital varlıkların icra kapsamına dahil edilmesi sağlanıyor.

KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI ROL ALACAK

Haciz işlemleri, kripto hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Borçlular, mal beyanı yaparken kripto paralarını da bildirmek zorunda kalacak. Bu adım, dijital varlıkların saklanması ve paraya dönüştürülmesi süreçlerini de düzenleyecek.

DEĞER TESPİTİ UZMANLARA DEVRİYECEK

Haczedilen kripto varlıkların değerleri, bilirkişiler tarafından belirlenecek. Ayrıca, saklama ve satış yöntemleri ise çıkarılacak yönetmelikle belirginleşecek. Böylece icra süreçlerinde dijital varlıklar, geleneksel mal varlıkları gibi işlem görecek.