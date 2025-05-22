Yeni Düzenleme, Nüfusu 5 Bin Üzerindekiler İçin

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onay aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan tanıyan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Bu değişiklikle birlikte, belediye kurulmasına yönelik işlemler, valinin görüşü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilecek ve ilgili bölgede belediye kurulması mümkün olacak. Ayrıca yeni iskanlar dolayısıyla oluşturulan, nüfusu 5 bin ve daha fazla olan her yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

NÜFUSU AZALAN BELEDİYELER KÖYE DÖNÜŞECEK

Cumhurbaşkanı kararıyla belediye ve köylerin kaldırılmasını düzenleyen maddelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, teklif ile tüzel kişiliğin kaldırılmasına ilişkin usul kanuni güvenceye kavuşturuluyor. Meskun alanın bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın olan belediye ve köylerin tüzel kişiliği, genel imar düzeninin veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılıp belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin ise köye dönüştürülmesi öngörülüyor. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerdeki planlama süreçlerine ilişkin düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesine uygun olarak yeniden yapılacak ve uygulama birliği sağlanması hedefleniyor. Birleşme, katılma ya da tüzel kişiliğin kaldırılması sonucu tüzel kişiliği ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam eden belediye ve köylerde, birleşme ve katılma işlemleri gerçekleştikten sonra yeni nazım ve uygulama planı hazırlanmayacak, var olan planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklikler ve imar uygulamaları, katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak gerçekleştirilecek.