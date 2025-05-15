Yeni Eğitim Yılı Takvimi Belirlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan “2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu genelge tüm illere ulaştı. Genelgede, öğretmenlerin mesleki çalışmaları yeni eğitim öğretim yılı kapsamında 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

okullarda birinci dönem başlangıcı

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

birinci dönem ara tatil tarihleri

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

ikinci dönemin tamamlanma tarihi

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.