Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi Fırsatları

KONUT SAHİBİ OLMAK İÇİN CAZİP FIRSATLAR

2025 yılı itibarıyla tüm kredi türlerinde gözlemlenen faiz oranlarındaki düşüş, konut sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor. Özel bankalarda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.68 seviyesine gerilerken, kamu bankalarında bu oran daha yüksek görünüyordu. Bu süreçte bir kamu bankası, yeni evli çiftler için özel bir konut kredisi kampanyası başlattı. Çiftler, yüzde 2.55 faiz oranı ile kredi alabiliyor ve geri ödemelerini eşit taksitli, serbest ödeme ya da 3 ay ödemesiz seçeneklerle yapabiliyor.

KAMU BANKALARINDAN YENİ FAİZ ORANLARI

Başka bir kamu bankası da konut kredisi faiz oranını yüzde 2.59 olarak belirledi. Ancak bu krediden yararlanmak için yeni evlilik şartı aranmıyor. Yeni evlilere yönelik konut kredisi kampanyasının detayları ise şöyle açıklandı:

– Evlilik süresi 3 yılı geçmemeli.

– Tapu, eşlerden birinin adına kayıtlı olmalı.

– Çiftlerden herhangi biri üzerinde başka bir gayrimenkul bulunmamalı.

– Başvuru anında eşlerden biri 35 yaşını doldurmamış olmalı.

Bu şartları taşıyan çiftler, 1 milyon TL’ye kadar kredi alabiliyor.

Yeni evlilere özel konut kredisi faiz oranlarıyla yapılan hesaplamalara göre;

– Yüzde 2.55 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi için aylık ödeme: 26.806 TL

– Yüzde 2.59 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi için aylık ödeme: 27.163 TL

Faiz oranlarındaki bu düşüş, konut kredisi kullanmayı planlayanlar için önemli bir fırsat sağlıyor.

Kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesi, özel bankaların da benzer kampanyalar başlatmasını tetikleyebilir. Uzmanlar, yakın gelecekte özel bankaların konut kredisi faiz oranlarında rekabetçi hamlelerle karşımıza çıkabileceğini öngörüyor.

Gayrimenkul uzmanları, faiz oranlarının 2 seviyelerinin altına inebileceğini vurgularken, mevcut konut fiyatlarının makul seviyelerde olduğunu belirtiyor. Kiralardaki artışın, satılık konut fiyatlarına tam olarak yansımadığı da ifade ediliyor. Şu anda konut satın almanın uzun vadede avantaj sağlayabileceği dile getiriliyor. Önümüzdeki dönemde ise:

– Faiz oranlarının daha da düşmesi mümkün.

– Önceden çekilmiş kredilerin yapılandırılması gündeme gelebilir.

– Konut fiyatlarının yükselme riski dikkate alınmalı.

Uzmanlar, yatırım yapmak isteyenler için mevcut dönemin uygun olduğunu aktarıyor.