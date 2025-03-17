Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi Kampanyası

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ GÜNCELLENDİ

Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizleri güncellendi. Son zamanlarda konut kredisi faiz oranlarında kısmi bir azalma gözlense de, oranlar hâlâ yüksek seviyelerde kalıyor. Geçmişte yüzde 1’in altındaki faiz oranlarıyla ev sahibi olmak mümkündü, ancak şu anda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.55 seviyesine ulaşmış durumda. Yeni evlenen çiftleri desteklemek amacıyla kamu bankaları özel konut kredisi kampanyaları başlattı. Açıklanan krediler ile esnek ödeme koşulları ve düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olmak isteyenlere finansman desteği sunuluyor.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Hürriyet’in haberine göre, yeni evlenen çiftlere sunulan özel konut kredisi paketlerinden yararlanmak için belirli kriterler bulunuyor. Başvuru şartları şöyle sıralanıyor:

– Başvuru sahibi veya eşinin 35 yaşını doldurmamış olması

– Resmi nikâh tarihinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemesi

– Başvuru sahibi ya da eşinin herhangi bir taşınmaz sahibi olmaması

Bu şartları yerine getiren çiftler, esnek ödeme planları ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanma fırsatına sahip oluyor.

ESNEK GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Özel konut kredisi kampanyası kapsamında esnek geri ödeme koşulları sağlanıyor. Krediden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin bazı bankacılık hizmetlerini kullanması gerekiyor. Bu hizmetler arasında, açık hesap açtırmak, en az üç adet otomatik ödeme talimatı vermek, kredi kartı sahibi olmak veya onaylı bir kredi kartına sahip olmak, internet veya mobil bankacılık üyeliğini tamamlamak, hayat sigortası, DASK ve konut sigortası yaptırmak, bireysel emeklilik sistemi (BES) veya diğer sigorta ürünlerinden en az üçüne sahip olmak gibi şartlar bulunuyor. Geri ödeme seçenekleri ise aylık eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 aya kadar ödemesiz olarak planlanabiliyor.

FAİZ ORANLARI VE AYLIK TAKSİTLER

Faiz oranı: Yüzde 2.55

1 milyon TL kredi, 120 ay vade: 26.806 TL aylık taksit. Diğer bankalarda ise faiz oranı yüzde 2.59 seviyesinde olup, 1 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksit 27.162 TL olarak hesaplanıyor.