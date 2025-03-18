Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi Kampanyası

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

2025 yılı itibarıyla tüm kredi türlerinde gözlemlenen düşüş eğilimi, konut sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaya başlıyor. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranı yüzde 2.68 seviyesine inerken, kamu bankalarında bu oran daha yüksek kalıyor. Bu arada, bir kamu bankası yeni evli çiftlere özel konut kredisi kampanyası başlattı. Çiftler, yüzde 2.55 faiz oranıyla kredi alabilecek ve ödemelerini eşit taksitli, serbest ödeme ya da 3 ay ödemesiz seçeneklerle gerçekleştirebilecek.

KAMU BANKALARINDAKİ FAİZ ORANLARI

Bir diğer kamu bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 2.59 olarak belirledi. Ancak bu krediyi almak için yeni evlilik şartı aranmıyor. Yeni evli çiftlere yönelik kampanyanın detayları ise şu şekilde açıklandı:

– Evlilik süresi 3 yılı geçmemeli.

– Tapu, eşlerden birinin adına kayıtlı olmalı.

– Çiftlerden herhangi birinin başka bir gayrimenkulü olmamalı.

– Başvuru anında eşlerden biri 35 yaşını doldurmamış olmalı.

Bu şartları yerine getiren çiftler, 1 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

AYLK ÖDEME HESAPLAMALARI

Yeni evlilere yönelik konut kredisi faiz oranları ile yapılan hesaplamalara göre:

– Yüzde 2.55 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi için aylık ödeme 26.806 TL,

– Yüzde 2.59 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi için aylık ödeme 27.163 TL oluyor.

Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredisi almayı düşünenler için önemli bir fırsat sağlıyor.

Kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesi, özel bankaların da benzer kampanyalar başlatabileceği ihtimalini doğuruyor. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte özel bankaların konut kredisi faiz oranlarında rekabetçi hareketler yapabileceğini öngörüyor.

KONUT KREDİSİ ÇEKMEK MANTIKLI MI?

Gayrimenkul uzmanları, faiz oranlarının 2 seviyelerinin altına inme olasılığını vurgularken, mevcut konut fiyatlarının makul düzeylerde olduğunu belirtiyor. Kiralardaki artışın, satılık konut fiyatlarına tam olarak yansımadığı ifade edilirken, şu anda konut almanın uzun vadede avantaj sağlayabileceği görüşü ön planda. Önümüzdeki dönemde:

– Faiz oranlarının daha da düşmesi mümkün.

– Daha önce çekilen kredilerin yapılandırılması gündeme gelebilir.

– Konut fiyatlarının artma riski dikkate alınmalı.

Uzmanlar, yatırım yapmak isteyenler için şu anın uygun bir dönem olduğunu değerlendiriyor.