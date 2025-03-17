Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi Kampanyası

KREDİ FAİZLERİNDE GÜNCELLEME

Konut sahibi olmayı düşünenler için kredi faizleri yeniden güncellendi. Son dönemde konut kredisi faizlerinde bir miktar düşüş görülse de, bu oranlar hala yüksek seviyelerde kalıyor. Geçmişte faiz oranları yüzde 1’in altında iken, günümüzde en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.55 seviyesine yükseldi. Özellikle yeni evlenen çiftleri desteklemek amacıyla kamu bankaları, özel konut kredisi kampanyaları ile finansman desteği sunuyor.

ÖZEL KAMPANYA ŞARTLARI

Yeni evlenen çiftler için sunulan özel konut kredisi paketlerinden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Başvuru sahiplerinin veya eşlerinin şu özelliklere sahip olması gerekiyor: 35 yaşını doldurmamış olması, resmi nikâh tarihinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olması ve başvuru sahibi ya da eşinin herhangi bir taşınmaz sahibi olmaması. Bu şartlara uyan çiftler, esnek ödeme planları ve avantajlı faiz oranları ile kredi kullanma imkanı elde ediyor.

ESNEK GERI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında esnek geri ödeme koşulları da sunuluyor. Krediden yararlanmak için başvuru sahiplerinin bazı bankacılık hizmetlerinden faydalanması şart. Bu hizmetler arasında açık hesap açmak, en az üç adet otomatik ödeme talimatı vermek, kredi kartına sahip olmak, internet veya mobil bankacılık üyeliklerini tamamlamak ve hayat sigortası, DASK ve konut sigortası yaptırmak yer alıyor. Ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) veya diğer sigorta ürünlerinden en az üçüne sahip olunması gerekmekte. Geri ödeme seçenekleri ise aylık eşit taksitli, serbest ödeme ya da 3 aya kadar ödemesiz olarak planlanabiliyor.

FAİZ ORANLARI VE AYLİK TAKSİTLER

Mevcut faiz oranı yüzde 2.55 olarak belirlendi. 1 milyon TL kredi, 120 ay vade için aylık taksit 26.806 TL olarak hesaplanıyor. Diğer bankalarda ise faiz oranı yüzde 2.59 seviyesinde olup, 1 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksit 27.162 TL olarak belirleniyor.