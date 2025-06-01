Yeni Evlilere Ücretsiz İNTERNET Verilecek

YENİ KAMPANYA DUYURUSU

Şirketten gelen açıklamaya göre, “Aile Yılı” kapsamında genç çiftlere yönelik yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği “Aile Yılı” vizyonuna katkı sağlamak ve evlenen bireylerin dijital ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

İNTERNET HİZMETİ DETAYLARI

Yeni evlenen çiftlere, kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak. Bu sürenin ardından, gelen 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek. Kampanya, yıl sonuna kadar uygun altyapıya sahip tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca, 50 Mbps hızın yanı sıra, 100 Mbps hız için ilk 3 ay ücretsiz olacak ve sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenecek.

EŞSİZ FIRSATLAR

Bu kampanya, evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsıyor ve genç ailelere hem ekonomik destek sunuyor hem de dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapma fırsatı tanıyor. Aile yapısının güçlendirilmesinin yalnızca sosyal değil, dijital alanda da desteklenmesi hedefleniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak uygun tarifeye geçiş yapabilir.