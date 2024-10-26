“Yeni Fiat 600 ile Gelişen Sürüş Deneyimi”

YENİ FİAT 600’ÜN DÖNÜŞÜ

Fiat 600, geçmişin sevilen özelliklerini günümüz teknolojisiyle harmanlayarak otomobil tutkunlarını etkileyen özellikleriyle geri dönüyor. Bu model, şehir içinde ve şehir dışında keyifli bir sürüş deneyimi sunarken uzun menziliyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fiat 600e, WLTP standardı ortalama çevrimine göre 400 km, şehir içi çevrimine göre ise 591 km’lik menzil sunarak kullanıcıların ilgisini çekiyor. Tam elektrikli 600e ve 600 Hybrid motor seçenekleriyle çevre dostu bir sürüş deneyimi kazandırarak B-HB ve B-SUV kategorilerinin kompakt ve yerden yüksek sürüş dinamiklerini bir araya getiriyor.

AİLE OTOMOBİLİ OLARAK İKONİK

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Fiat’ın en çok tercih edilen aile otomobillerinden biri olan 600’ün ikonik tasarımından izler taşıyan Yeni 600 elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin Türkiye otomobil pazarında yoğun ilgi göreceğine inanıyorum” diyerek yeni modelle ilgili bilgiler paylaşıyor. Yeni Fiat 600e, iç ve dış tasarımında kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Beş kapılı gövdesi, beş koltuk kapasitesi ve 15 litrelik iç hacmiyle ferah bir yaşam alanı sunmakta; 385 litrelik bagaj kapasiteli olması ise kullanışlılık açısından önemli bir detay.

İÇ TASARIMINDAKİ DETAYLAR

Yeni Fiat 600, iç tasarımındaki detaylarla kullanıcıların rahatlığını öne çıkarmakta. Akıllı merkezi konsol, örtü, esnek bardak tutucuları, koltuk cepleri ve ön depolama alanlarıyla zenginleştirilmiş iç mekan tasarımı dikkat çekiyor. Konfor deneyimini artırmak amacıyla sürücü koltuğu, elektrikli ayar ve sırt masajı işleviyle donatılmış. Modelin en dikkat çeken yönlerinden biri ise uzun menzil sunması. 600e, 54 kWsa kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla WLTP ortalama çevrimde 400 km’ye, şehir içi çevrimde ise 591 km’ye kadar menzil sağlıyor.

FİYAT VE SATIŞ TARİHLERİ

Fiat 600’ün dikkat çekici özelliklerinin yanı sıra fiyatı da merakla bekleniyor. 600e La Prima modelinin başlangıç fiyatının 1.389.900 TL’den satışa sunulacağı duyurulurken, 600 Hybrid Urban modeli ise 1.489.900 TL’den başlayan fiyatlarla 23 Ekim 2024’ten itibaren satışa sunulmaya başlandığı bilgiler arasında.