Yeni Gelişme: İzmir’de Yayın Yasağı

İZMİR’DE ŞEHİT POLİSLERİN HATIRASI

İzmir’in Balçova ilçesinde, 16 yaşında olduğu belirtilen E.B. tarafından Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda, polis merkezinin üst katındaki lojmanda bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Ayrıca, olayda 2 polis memuru da yaralandı.

YAYIN YASAĞI KARARI

Saldırıyla ilgili olarak yeni bir gelişme oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, saldırıya yönelik bir yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İzmir’de yaşanan menfur saldırıya ilişkin, 8 Eylül 2025 tarihinde İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağı getirilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.”