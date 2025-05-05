Yeni Gözaltı: Özgür Özel’e Saldırı Soruşturması

YENİ GELİŞMELERİN YAŞANDIĞI SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e AKM önünde gerçekleştirilen yumruklu saldırıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun (66) kaldığı pansiyonun sahibinin de gözaltına alındığı bilgisi alındı. Tengioğlu’nun Beyoğlu’ndaki oteldeki kamera görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Tengioğlu’nun kahvaltı yaparken yer aldığı ve sonraki süreçte çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ

Selçuk Tengioğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Tengioğlu, ilk ifadesinde programı duyduktan sonra kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde ifade verdi.

GOZALTI SÜRESİ UZATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in uğradığı yumruklu saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Savcılığın yaptığı yazılı açıklamada, “Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

GEÇMİŞİ VE ÇALIŞMA HAYATI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan ve 1 gün ek gözetim izni alınan Selçuk Tengioğlu’nun poliste yaptığı sorguda, olayı planlamadığını ve anlık olarak karar verdiğini söylediği öğrenildi. Yapılan soruşturma sonucunda, Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı ve bir süre Adana’da psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin daha önce boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı, son dönemde ise Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı öğrenildi.

AKM ÖNÜNE GELİŞİ

Şüphelinin ifadesine göre, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra, sempatisinin olduğu Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na gittiği ifade edildi. Olaya ilişkin, “Olay günü AKM’nin içine hiç girmedim sürekli dışarıda kaldım. Özgür Özel’in bir anda çok yakınıma geldiğini fark ettim. Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım.” dediği kaydedildi.

HTS KAYITLARI VE MASAK RAPORU TALEBİ

Soruşturma kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ve hesap hareketlerine yönelik, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK) rapor talep edildi.