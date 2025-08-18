Yeni Gümrük Vergileri Açıklandı

YENİ VERGİLER GÜNDEME GELİYOR

ABD’de Trump yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik olarak uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerini, yüzlerce ek ürünü kapsayacak biçimde genişletiyor. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yaptığı duyuruda, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini ve bu ürünlerin çelik ile alüminyum içerikleri sebebiyle vergiye tabi tutulacağını açıkladı.

BİLİMSEL ÜRÜNLERİN DURUMU

Duyuruda ayrıca, çelik ve alüminyum dışındaki bileşenlerin, belirli ülkelerden gelen ürünlere uygulanan gümrük vergileriyle karşılaşmaya devam edeceği vurgulandı. Genişletilen bu yeni vergi düzenlemeleri, 18 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Başkan Trump, çelik vergileri ve yarı iletken ithalatını hedef alan yeni vergiler hakkında gazetecilere daha fazla bilgi vermeyi planladığını belirtti.