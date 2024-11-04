Yeni Haftada Hava Durumu Uyarısı Yapıldı! Yağmur, Kar Ve Sis Bekleniyor

METEOROLOJİ YENİ HAFTANIN HAVA HARİTASINI YAYINLADI

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumunu içeren haritayı yayınladı. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacağı belirtildi. Birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusuyla Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis olabiliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Batı Karadeniz kıyıları yağmurlu. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, rüzgar kıyı Ege’de kuvvetli. Şen, “Bugün İstanbul 16, İzmir 20, Ankara 12, Antalya 26 derece yağış yok. Bu hafta boyunca sıcaklıklar bu seviyede kalacak. Türkiye Karadeniz dışında kurak bir dönem geçiriyor. Önümüzdeki hafta başına kadar değişim yok. Haftaya sıcaklıkların 4-5 derece daha düşmesiyle yağışlarda artış olabilir.”

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi de parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ege Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi planlanıyor. İç Anadolu Bölgesi’nin de parçalı ve az bulutlu geçeceği bildiriliyor.

Bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları: Edirne 18°C, İstanbul 16°C, Kırklareli 16°C, Kocaeli 16°C. Akdenizde: Adana 26°C, Antalya 26°C, Hatay 22°C. Ege’de: A.Karahisar 13°C, Denizli 20°C, İzmir 20°C, Muğla 21°C. İç Anadolu’da: Ankara 12°C, Eskişehir 13°C, Konya 15°C, Nevşehir 10°C. Batı Karadeniz’de: Bolu 10°C, Düzce 14°C, Sinop 15°C, Zonguldak 13°C. Orta ve Doğu Karadeniz’de: Amasya 12°C, Artvin 10°C, Samsun 15°C, Trabzon 14°C. Doğu Anadolu’da: Erzurum 10°C, Kars 10°C, Malatya 15°C, Van 11°C. Güneydoğu Anadolu’da: Diyarbakır 19°C, Gaziantep 20°C, Siirt 18°C, Şanlıurfa 19°C.