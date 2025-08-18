Yeni Haftada Sıcaklık Artıyor: Cuma Pik

HAVA SICAKLIĞI VE YÜKSELİŞİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, bugün hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında kalıyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları kademeli olarak artış gösteriyor. Salı gününden itibaren başlayacak olan sıcaklık artışı, Cuma günü en yüksek seviyeye ulaşacak.

KUVALET RÜZGAR UYARISI

MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıyor. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ise aşağıdaki gibi olacak:

– Balıkesir 33 derece.

– Edirne 36 derece.

– İstanbul 30 derece.

– Denizli 35 derece.

– İzmir 32 derece.

– Adana 35 derece.

– Ankara 35 derece.

– Zonguldak 25 derece.

– Rize 32 derece.

– Malatya 39 derece.

– Diyarbakır 41 derece.

– Gaziantep 36 derece.

– Siirt 40 derece.