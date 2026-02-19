Yeni Halk Arzları Ve Sermaye Artırımları Onaylandı

SPK, haftalık bültenini yayınladı ve önemli kararları kamuoyuna duyurdu. Kurul, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 12,05 lira ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 3,64 liradan halka arz başvurusunu onayladı. Ayrıca, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin sermayesinin 240 milyon liradan 330 milyon liraya artırılmasına yönelik 90 milyon liralık, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ise 874 milyon 600 bin liradan 1 milyar 83 milyon liraya çıkartılması için 208 milyon 400 bin liralık bedelli sermaye artırımına izin verdi.

SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY

Martı Otel İşletmeleri AŞ’nin 900 milyon liralık bedelli sermaye artırımı için onay verildi. Bunun yanı sıra, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ’nin 570 milyon liralık bedelsiz sermaye artışı da onaylanmış oldu.

8 ŞİRKETİN BORÇLANMA BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ’nin 500 milyon liralık, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ’nin 500 milyon liralık, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 750 milyon liralık, Uşak Seramik Sanayi AŞ’nin 1 milyar liralık, Inveo Yatırım Holding AŞ’nin 10 milyar liralık, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin 15 milyar liralık, Quick Finansman AŞ’nin 700 milyon liralık, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ’nin 9 milyar 500 milyon liralık ve QNB Finansal Kiralama AŞ’nin 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusunun da onaylandığı duyuruldu.

YENİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA ONAY

Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Inveo Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşu için verilen izin de olumlu karşılandı. Ayrıca, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ’nin 50 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusuyla ilgili onay verildi.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

Kurul, 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerinin başlatılması kararını da aldı.