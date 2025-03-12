Ekonomi

Yeni Hızlı Trenle Seyahat Süresi Azalıyor

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Uraloğlu İftar Programına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı tarafından Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında yer aldı. Uraloğlu, başkenti hava yolu ile ülkenin dört bir yanına ve yurtdışındaki merkezlere bağladıklarını vurguladı. Ayrıca şehri yüksek hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, İstanbul, Konya, Karaman ve Yozgat ile irtibatlandırdıklarını belirtti.

Yüksek Hızlı Tren Projeleri

Uraloğlu, yüksek hızlı tren ile 97 milyon yolcu taşıdıklarını ifade ederek, “İnşallah Ankara’yı yüksek hızlı trenle İzmir’e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz.” dedi. Bu projeyle birlikte ulaşım alanında önemli bir kolaylık sağlanacağını aktardı.

İletişim Hizmetleri ve Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, ayrıca başkenti, Ankara-Niğde Otoyolu ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa ile tanıştırdıklarına dikkat çekti. İletişim alanında birçok hizmet sunduklarını dile getiren Uraloğlu, taleplerin devam ettiğini belirtti. Bu talepleri il başkanlığı ve milletvekilleri ile birlikte organize ettiklerini ifade etti. Uraloğlu, bakanlık olarak Sincan’a hizmet etme azmi içinde olacaklarını ve Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde Sincan’a, Ankara’ya, Türkiye’ye ve dünyadaki mazlum coğrafyalara hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

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