Yeni IBAN’lar değişecek, SMS gönderildi

ENPARA.COM’UN YENİ DÖNEMİ VE DEĞİŞİKLİKLER

QNB Finansbank bünyesinde faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki olan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu önemli süreçte hesap numaraları korunuyor, ancak IBAN numaraları değişiyor. Geçiş işlemleri, 12 Eylül’de başlayacak ve 26 Eylül’de ikinci aşama ile devam edecek. Eğer gerekli görülürse, tamamlanma tarihi 10 Ekim 2025’e kadar uzanabilecek.

SMS GÜNDEMİ VE KULLANICI YÖNLENDİRMESİ

Banka, geçiş sürecinin başlamasına bir hafta kala müşterilerine SMS göndermeye başladı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT transferleri ise 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak. Fakat müşterilerin, Enpara Cep Şubesi ya da internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerektiği belirtildi. Aksi halde, eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarılması gerçekleşmeyecek.

HİZMETLERDEKİ SÜREKLİLİK VE KAMPANYALAR

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını devam ettirecek. EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz kalmaya devam edecekken, Enpara kredi kartı da aidatsız olarak kullanıcılara sunulacak. QNB Group’un desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak ve kartlar ile cep şubesi aynı şekilde çalışacak. Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar, aynı numara ve şifreyle kullanılmaya devam edecek. Ayrıca, cep şubesi “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenecek ve girişler mevcut şifreler ile yapılabilecek. Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olmaya devam edecek.

ATM KULLANIMI VE PLANLI KESİNTİLER

Şu anda devam eden kampanyalar, geçiş döneminde de sürecek ancak “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Bundan sonra müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz olarak kullanabilecek. Geçiş sırasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için geceleri planlı kesintiler olabileceği unutulmamalı. Banka, bu kesintilerden önce müşterileri bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARI HAKKINDA BİLGİ

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına az bir zaman kaldı. Hesap numaraları değişmeyecek olsa da IBAN bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Bu nedenle, müşterilerin yeni IBAN numaralarını düzenli para gönderen kişilerle paylaşmalarında fayda var.