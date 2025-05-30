Yeni İnfaz Düzenlemesi Nedir? Meclis’e Sunuldu

YARGI PAKETİ VE YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

10. Yargı Paketi çerçevesinde yer alan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu düzenlemeye yönelik görüşmeler cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Teklif içerisinde toplam 30 madde bulunuyor ve 19 bin 800 mahkuma tahliye imkanı sağlanması hedefleniyor.

DÜZENLEMENİN AMAÇLARI NELER?

Düzenleme hakkında NTV canlı yayınında açıklama yapan Hukukçu Pınar Bektaşoğlu, “Müebbet ağırlaştırılmış cezalarla ilgili bir düzenleme yok. Bu düzenleme cinsel istismar ve FETÖ’den ceza almış kişileri kapsamıyor. Bu düzenlemede terör suçlusu olup hasta veya ileri yaşta olması nedeniyle cezasını konutta çekmesi için bir düzenleme var.” ifadesini kullandı.

İki yılın altında ceza alanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bektaşoğlu, “Bir kişi bir suç işlediyse karşılığını görmesi lazım. Bu düzenlemeyle en ufak bir suç işleyen cezaevine girecektir. Böylece bir caydırıcılık olacaktır ve mevcut cezanın en az yüzde 10’u yatacaktır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TEPKİLER VE GÖRÜŞLER

Paketle ilgili eleştiriler de ortaya çıktı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “Covid-19 düzenlemesinin pakete konulmaması büyük bir eksiklik. AK Parti bu konuda hem umut verdi hem de son dakika bundan vazgeçti. Bu kabul edilemez.” şeklinde tepki gösterdi.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

İnfaz sisteminde daha kapsamlı değişiklikler için de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, hazırlanan paketin sonbaharda Meclis’te olması planlanıyor.

ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Kanun teklifinde dikkat çeken bazı düzenlemeler ise şunlardan oluşuyor:

– Hükümlü, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda kalacak.

– 2 yılın altındaki suçlar için en az 5 gün cezaevinde kalınacak.

– Mükerrer suçlar için şartlı salıverme düzenlemesi de yer alıyor. İyi hal koşuluyla cezanın 3/4’ünü çekecekler.

– Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için konutta infaz süresi 3 yıl olacak.

– 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler ise cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek.

– Hastalık ve engellilik durumu nedeniyle yaşamını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı, Adli Tıp kararıyla konutta gerçekleştirilecek. Bu düzenlemeden terör suçluları da faydalanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası alan darbe suçluları yararlanamayacak.

– Meskun mahalde ateş etmenin cezası 5 yıla çıkarıldı. Kuru sıkı tabanca ile ateş etme de bu suç kapsamına alındı.

– Trafikte yol kesmeysa ayrı bir suç haline geldi ve cezada üst sınır 3 yıl olarak belirlendi.