Yenİ İnfaz Düzenlemesi Nedir? TBMM’ye Sunuldu

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM’YE SUNULDU

10. Yargı Paketi içinde bulunan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu düzenlemeye dair görüşmeler cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Teklifte toplam 30 madde yer alırken, 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açılması öngörülüyor.

DÜZENLEMENİN AMAÇLARI NELER?

Düzenlemeye ilişkin NTV canlı yayınında konuşan Hukukçu Pınar Bektaşoğlu, “Müebbet ağırlaştırılmış cezalarla ilgili bir düzenleme yok. Bu düzenleme cinsel istismar ve FETÖ’den ceza almış kişileri kapsamıyor. Bu düzenlemede terör suçlusu olup hasta veya ileri yaşta olması sebebiyle cezasını konutta çekmesi için bir düzenleme var.” dedi.

İKİ YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR NE OLACAK?

İki yılın altındaki cezalara dair görüşlerini paylaşan Bektaşoğlu, “Bir kişi bir suç işlediyse karşılığını görmesi lazım. Bu düzenlemeyle en ufak bir suç işleyen cezaevine girecektir. Böylece bir caydırıcılık olacaktır ve mevcut cezanın en az yüzde 10’unu yatacaktır.” şeklinde konuştu.

PAKETE TEPKİLER GELİYOR

Öte yandan, paketin içeriğine eleştiriler de yöneltilmekte. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “Covid-19 düzenlemesinin pakete konulmaması büyük bir eksiklik. AK Parti bu konuda hem umut verdi hem de son dakika bundan vazgeçti. Bu kabul edilemez.” dedi.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER YENİDEN GÜNDEME GELECEK

İnfaz sisteminde daha kapsamlı bir değişiklik için çalışmalar da devam ediyor. Bu paketin sonbaharda Meclis’e sunulması planlanıyor.

DÜZENLEMEDE NELER YER ALIYOR?

Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemeler şunlardır:

– Hükümlü, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirecek,

– 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak,

– Mükerrer suçlar için şartlı salıverme düzenlemesi getirilecek. İyi hal koşuluyla cezanın 3/4’ü çekilecek,

– Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü için konutta infaz süresi 3 yıl olacak,

– 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler ise cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek,

– Hastalık veya engellilik nedeniyle yaşamlarını cezaevinde tek başına sürdüremeyenlerin infazı, Adli Tıp kararıyla konutta gerçekleştirilecek. Bu düzenlemeden terör suçluları da faydalanabilecek, ancak ağırlaştırılmış müebbet alan darbe suçluları yararlanamayacak,

– Meskun mahallere ateş etmenin cezası 5 yıla çıkarıldı. Kuru sıkı tabanca ile ateş etme durumu da bu suç kapsamına alındı,

– Trafikte yol kesmenin ayrı bir suç olarak tanımlanmasının ardından, cezada üst sınır 3 yıl oldu.