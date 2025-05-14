Yeni Kanun Teklifi: Olay Yerinden Ayrılana Cezası

YENİ KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

AK Parti milletvekilleri, Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik uygulanan idari para cezalarının artırılmasını içeren yeni bir kanun teklifi hazırlamış durumda. Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun önderliğindeki çalışmalar tamamlanmış ve teklifin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Bu düzenleme ile Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler sağlanacak.

YENİ CEZALAR VE DÜZENLEMELER

Yeni teklif, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişimi gibi trafik ihlallerine yönelik cezalarda artış öngörüyor. Aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler ile dönüş kurallarına uymayan sürücülere verilecek idari para cezaları artırılacak. Ayrıca, maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunlu durumlar haricinde olay yerinden ayrılanlara uygulanacak ceza 46 bin liraya kadar yükselecek. Bu tür kazalarda yolundan izinsiz ayrılan sürücüler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

CEP TELEFONU KULLANIMINA YOĞUN CEZA

Seyir halindeyken cep telefonu veya diğer iletişim araçlarını kullanan sürücülere yönelik cezalar da artıyor. Bu durumda yapılan kural ihlali durumunda uygulanan idari para cezası 5 bin liraya yükselecek. İhlalin son gerçekleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde kural ihlalinin ikinci kez yapılması durumunda, sürücülere 10 bin lira ceza uygulanacak; 3 veya daha fazla ihlal durumu söz konusu olursa bu miktar her seferinde 20 bin lira olacak ve sürücü belgeleri de her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMINA AĞIR CEZA

Ehliyetsiz araç kullananlar için 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınanlar için 20 bin lira ve sürücü belgesi iptal edilmiş olanlar için ise 200 bin lira gibi ağır para cezaları öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda takograf, taksilerde ise taksimetre kullanımıyla ilgili de değişiklikler yapılması planlanıyor.