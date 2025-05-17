Yeni Kanun Teklifi: Trafikte Cezalar Artacak

YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ YOLDA

Trafik kurallarına uymayanlara yönelik yeni ceza uygulamaları hazırlanıyor. AK Parti milletvekilleri, uzun süredir gündemde olan idari para cezalarının artırılmasını içeren bir kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklif ile Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacak.

YOL KESENLER VE HAVAYA ATEŞ AÇANLAR İÇİN CEZALAR ARTACAK

Yeni düzenlemeye göre, trafikte yol kesenlere 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Düğünlerde, nişanlarda veya asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara ise 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TRAFİK KURAL İHLALLERİNE CEZA ARTIRIMI

Teklifin bir diğer maddesi ise aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit değişikliği gibi ihlaller için verilen idari para cezalarının yükseltilmesini öngörüyor.

OLAY YERİNDEN AYRILANA YENİ CEZALAR GELİYOR

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı kazalarda zorunluluk olmaksızın olay yerinden ayrılan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, böyle durumlarda sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

CEP TELEFONU KULLANIMINA CEZA DÜZENLEMESİ

Seyir halinde cep telefonu ve diğer iletişim araçlarını kullanan sürücülere verilecek idari para cezası 5 bin liraya çıkarılacak. Eğer bu kural son bir yıl içinde ikinci defa ihlal edilirse ceza 10 bin lira olacak. Üç veya daha fazla ihlal durumunda ise her seferinde 20 bin lira ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANA YENİ CEZALAR

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınanların araç kullanmaları halinde 20 bin lira, sürücü belgesi iptal edilenlerin ise 200 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Teklif ayrıca yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf ve taksilerde taksimetre kullanımını zorunlu hale getiren düzenlemeleri de içeriyor.