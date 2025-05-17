Yeni Kanun Teklifi: Trafikte Cezalar Artıyor

Trafikte Kurallara Uymayanlara Yeni Cezalar Geliyor

CEZA ARTIRIMI VE DÜZENLEMELER

AK Parti milletvekilleri, sürücülerin trafik kurallarına uymamasıyla ilgili idari para cezalarının artırılması amacıyla hazırladığı kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Bu teklif, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor ve Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmasını öngörüyor.

TRAFİK KURALLARINA CİDDİ CEZALAR

Yeni düzenlemelere göre, trafikte yol kesen sürücülere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca, düğün ve nişan gibi etkinliklerde havaya ateş açanlar için 5 yıla kadar ceza uygulanacak. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişimi ve dönüş kurallarına uymayan sürücülere yönelik idari para cezaları da artırılacak.

OLAY YERİNDEN AYRILANA CİDDİ CEZA

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunlu olmayan durumlarda olay yerinden ayrılan sürücülere uygulanacak idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca, bu tür kazalarda zorunluluk dışında olay yerinden ayrılma durumunda sürücüler bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

CEP TELEFONU KULLANIMINA YÜKSEK CEZALAR

Seyir halinde cep telefonu ve diğer haberleşme araçları kullanan sürücülere uygulanacak idari para cezası 5 bin liraya yükselecek. Eğer bu kural bir yıl içinde ikinci kez ihlal edilirse ceza 10 bin lira, üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda ise her seferinde 20 bin lira olarak belirlenecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

EHLIYETSİZ ARAÇ KULLANIMINA AĞIR CEZALAR

Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınmış olmasına rağmen araç kullananlar 20 bin lira, sürücü belgesi iptal edilenler ise 200 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca, yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf ve taksilerde taksimetre kullanımını zorunlu kılacak düzenlemeler de teklifte yer alacak.