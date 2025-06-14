Yeni Kriz Küresel Piyasalarda Şok Yaratıyor

ORTADOĞU’DA PATLAK VEREN YENİ KRİZ

Ortadoğu’da meydana gelen yeni kriz, global piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattı. İsrail’in İran’a yaptığı saldırıya, İran’ın yanıt olarak fırlattığı yüzlerce balistik füze, küresel ekonomideki bir kırılma anını tetikledi. Altın, gelen bildirimler sonrası güvenli liman olarak değer kazanarak zirveye ulaştı.

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANLARA YÜKLENİYOR

Saldırı haberlerinden sonra yatırımcılar panik halinde güvenli limanlara yönelmeye başladı. Altının onsu, 3.433 dolarla rekor seviye olan 3500 dolara yaklaşmayı başardı.

PETROL FİYATLARINDAKİ ŞOK YÜKSELİŞ

Petrol piyasası, 2022’den bu yana en büyük günlük artışını gördü. ABD ham petrolü, %7,26 artışla varil başına 72,98 dolara ulaştı. Brent petrol, %7 primle 74,23 dolardan kapandı ve gün içindeki fiyat artışları %14’e kadar yükseldi. Bu artış, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana kaydedilen en sert yükseliş olarak kayıtlara geçti. Deutsche Bank, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi,” şeklinde bir açıklama yaptı. Capital Economics ise, “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir,” yorumunu yaptı. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu yükselişin enflasyonu yeniden alevlendirebileceğini belirtiyor. Bu durum, özellikle ABD Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında baskı oluşturacak yeni bir dönem başlatabiliyor.

ABD BORSALARINDAKİ PANİK SATIŞI

ABD piyasalarında saldırılar sırasında sert satışlar yaşandı. Wall Street’te Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, gün içinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde keskin düşüşler gözlemlenirken, savunma ve enerji hisseleri yukarı yönlü hareket etti. Nasdaq, saldırıların etkisiyle 21.000 188 seviyesine gerilerken, S&P 500 de belirgin kayıplar yaşayarak 5.960 seviyesine düştü. Altının onsu, 3.447 dolara çıkarak rekor seviyesine yakın bir seyir izledi.