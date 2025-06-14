Yeni Kriz, Piyasalarda Şok Yarattı!

ORTADOĞU’DA YENİ KRİZİN ETKİLERİ

Ortadoğu’da yaşanan yeni kriz, küresel piyasalarda büyük bir şok etkisi yaratıyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi küresel ekonomide ciddi bir kırılma anını tetikliyor. Altın, bu süreçte güvenli liman arayışı içinde zirve seviyelere ulaşıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Saldırı haberleri sonrası yatırımcılar panik içinde güvenli limanlara yöneliyor. Altının ons fiyatı 3.433 dolarla rekor seviye olan 3500 dolara yaklaşmış durumda. Aynı zamanda, petrol piyasası da 2022’den bu yana en büyük günlük artışını yaşıyor. ABD ham petrolü %7,26 artışla varil başına 72,98 dolara yükseliyor, Brent petrol ise %7 primle 74,23 dolardan kapanıyor. Gün içinde fiyat artışları %14 kadar çıkabiliyor.

GÖZLERİN PETROL FİYATLARINDA OLDUĞU DÖNEM

Deutsche Bank, bu duruma ilişkin olarak “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi” şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Capital Economics ise “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir” diyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu sıçramanın enflasyonu yeniden alevlendirebileceğine dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında yeni bir baskı dönemi başlatabilir.

ABD BORSASINDAKİ SERT SATIŞLAR

ABD piyasaları açıkken yaşanan saldırılar, Wall Street’te sert satış dalgalarını da beraberinde getiriyor. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gün içinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybediyor. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde büyük satışlar gözlemlenirken, savunma ve enerji hisselerinde yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Nasdaq, saldırılar sonrası 21.188 seviyesine kadar düşerken, S&P 500 de sert kayıplar yaşayarak 5 bin 960 seviyesine geriliyor. Altının onsu ise 3 bin 447 dolara yükselerek rekor seviyesine çok yakın seyrediyor.