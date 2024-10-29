Yeni Kurulan Anahtar Parti’nin Tanıtım Toplantısı

YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NUN TANITIM TOPLANTISI

İYİ Parti’den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu’nun başcılığında kurulan Anahtar Parti’nin tanıtımı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından Kur-an’ı Kerim okundu. Ağıralioğlu burada yaptığı konuşmada, “Yarın Cumhuriyetimizin 101’inci yılı. Bize bu aziz vatanın ne pahasına ne bedelle ne uğruna bırakıldığını biliyoruz. Bu vatanı ne pahasına ne bedelle koruyacağımıza inançla yürüyoruz. Partimizi bu kararlılığa kuruyoruz. Siyaset, başladığı gibi bitirenlerin baş tacı edildiği bir er meydanıdır” dedi. Siyasi mesuliyetin önemine de dikkat çekti: “Başladığı gibi bitirenlere duyduğumuz sorumluluğun, başladığı gibi bitiremedikleri için omuzlarımıza düşmüş yükünü kaldırmaya yürüyoruz.”

MEMLEKET YÖNETİMİNİ KURTARMAK GEREKEN BİR KONUYDU

Ağıralioğlu, siyaseti asli yerine getireceklerini belirterek, “Bu memlekette bileni olan, bu kadar bilen evladının varlığına rağmen, hissesine fakirlik düşen milletimize niyazdayız. Siyaseti bilene sorma hattına çekeceğiz” ifadelerini kullandı. “Her şeyi bilen, siyaset yerine soran, bilenin söylediğini yapan, yaptığının hesabını veren bir siyasete yürümekteyiz. Bileni bulacağız, bilene soracağız” dedi. Türkiye’nin koşullarında partilerini, ümidin zora girdiği bir dönemde kurduklarını vurguladı. “Bismillahımız bir parti kavgasına değildir. 85 milyonu bir ve beraber etme ciddiyetine kuruyoruz” şeklinde konuştu.

PARTİ İSMİ VE ANLAMININ ÖNEMİ

Ağıralioğlu, partinin ismiyle ilgili ise şöyle konuştu: “Milletimiz bize isim bulsun istedik. Eğer başarırsak başaracağız evelallah. Ahlaklıların, akıllıların ve adaletçilerin partisi olarak tanımladıkları Anahtar Parti’nin ismi ve sembolü kendi mesuliyetini bilenlerin sorunu çözdüğü bir anahtar olacaktır.” Ağıralioğlu, partinin sembolünün anahtar olduğunu belirterek, “Anahtar, sorunları çözüme kavuşturacak olanların sembolü. Millete ait olan sorunların kilidini açma idrakine sahip olanların partisi olacağız” dedi.

MİLLETİ KOLLAMAK AMACIYLA YOLA ÇIKIYORUZ

Ağıralioğlu, partilerinin milletin merkezinde olacağını ifade etti. “Partimiz, Türk milletine mensubiyetin partisi olacak. Ay yıldızlı al bayrağın altında yaşayan, huzurla yaşamayı isteyen herkesin partisi olacak” dedi. Harcamaların hesabını verme ciddiyetinden bahseden Ağıralioğlu, “Partimiz Türk milletinin partisi olacak. Millet için alın teri dökmeye başlıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜZAKERE ETMEMESİ GEREKEN BİR DURUMDUR

Ağıralioğlu, Türkiye’nin teröristlerle müzakere etmemesi gerektiğini vurguladı. “Evlatlarımızın katili Meclis’e davet ediliyor, bu bir acziyettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerle müzakere edebilen bir devlet değildir” dedi. “Öcalan’ın üzerinden sorunları çözmeye kimse kalkışamaz, Kendi dertlerimizi, derman olacaklarımızı kendi milletimizden buluruz” diyerek, bu konuya dair kararlılığını güçlendirdi. Ayrıca, “Yapamadığınız, memlekete yük olduklarınıza yetemediğiniz için inandığım bir kadroyla size muhalefet nasıl yapılır, sonra iktidar nasıl olunduğunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.