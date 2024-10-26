More
No menu items!
Gündem

Yeni Kuşak Monarşi Aileleri İlgi Çekiyor

yeni-kusak-monarsi-aileleri-ilgi-cekiyor

MODERN MONARŞİLERİN YENİ KUŞAKLARI

Ailelerin yeni kuşakları sahneye adım atıyor. Bu yeni nesil, geçmişten çok daha modern bir duruş sergiliyor. Bu durum, monarşi ailelerinin dünya genelindeki milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam etmesini sağlıyor.

İNGİLİZ KRALİYETİNİN ÖNCÜLÜĞÜ

İngiliz kraliyet ailesi, bu konuda başı çekiyor. Ancak son dönemde, “taçlı aileler” olarak bilinen başka kraliyet ailelerinin de ilgi gördüğü dikkat çekiyor. Bu aileler, medyada daha fazla yer alarak dikkati üzerlerinde toplamakta.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.