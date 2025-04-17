Yeni Levent’te DAP Yapı Kampanyası

YENİ LEVENT MODERN PROJESİ

Yeni Levent Modern, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen, toplamda 1.019 bağımsız bölümden oluşan bir konut projesi olarak dikkat çekiyor. İlk etapta 448 konut teslim edilmişken, ikinci etap için sınırlı sayıda daire yatırımcılarla buluşuyor.

KONUM VE ULAŞIM AVANTAJLARI

Yeni Levent, İstanbul’un TEM otoyolu ve Seyrantepe metro durağına olan yakınlığıyla öne çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne olan mesafesi ise şehir içi ulaşımı kolaylaştırıyor.

YAŞAM ALANLARI VE OLANAKLAR

Projede, bahçeli ve havuzlu villa tipi dubleksler, geniş balkonlar ve yüksek tavanlı salonlar mevcut. Ayrıca, 53 bin metrekarelik konut alanı ve 12 bin metrekarelik okul alanı ile eğitim ve sosyal yaşam olanakları sunuluyor.

BÖLGESEL AVANTAJLAR

Yeni Levent, İstinye Park, Kanyon ve Zorlu Center gibi alışveriş merkezleri, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ gibi köklü eğitim kurumları ile Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yakınlığı sayesinde sosyal yaşam açısından önemli avantajlar sağlıyor. Kampanyanın sınırlı süreyle geçerli olduğu vurgulanıyor ve proje, yatırımcılar için değer kazancı potansiyeli yüksek bir alternatif olarak öne çıkıyor.