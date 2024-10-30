Yeni Liderin İlk Açıklaması: Direniş Devam Ediyor

HIRBULLAH’IN YENİ LİDERİNDEN MESAJLAR

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım, ilk defa kamuoyuna açıklamalar yaptı. Kasım, konuşmasında “Yahya Sinvar değerli bir hayat yaşadı. Gazze’ye desteğe devam edeceğiz. Savaş planımıza devam edeceğiz. Direnişin bayrağı yükseliyor” şeklinde ifadeler kullandı.

DİRENİŞ RUHU VE DESTEK VURGUSU

Kasım, Gazze’ye verdikleri desteğin süreceğine ve savaş stratejilerine devam edeceklerine dikkat çekerek, direniş ruhunun her zaman yükseleceğini belirtti. Bu açıklamalarla birlikte, Hizbullah’ın duruşuna ve hedeflerine dair net bir mesaj vermiş oldu.