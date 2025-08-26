Yeni Memur Zammı Onaylandı! Hakem Kurulu

KAMU HAKEM KURULU’NUN TOPLANTI SONUCU

Kamu Hakem Kurulu, memurlar ve emeklilerle ilgili toplu sözleşmede zam oranını belirlemek amacıyla dördüncü toplantısını tamamladı. Toplantı sonucunda belirlenen 2026 yılı için yüzde 11+7’lik teklif aynı kaldı. 2027’nin ilk 6 ayı için ise bu teklif bir puan artırılarak yüzde 5+4 olarak revize edildi. Son dakika bilgilerine göre Kamu Hakem Kurulu, memur zammını onayladı. Memur-Sen ve Kamu-Sen, taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek Hakem Kurulu’ndan çekildi.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik” şeklinde konuştu.

İLAVE İYİLEŞTİRMELERİN DETAYLARI

CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz, gelişmeleri canlı yayında aktardı. Korkmaz, “Memur zammı görüşmelerinde baş döndüren bir süreç var. Hakem Kurulu’nun dördüncü toplantısı bugün yapıldı. Toplantıdan memurlara yeni bir teklif verildiği haberi geldi. 2026 için oranlar 11+7 olarak aynı kaldı ama 2027 için oranlar bir puan artırıldı. 4+4 oranlar 5+4 olarak revize edildi” dedi. Bunun yanı sıra memurların sosyal haklara yönelik kazanımlarında da 5 maddede ilave iyileştirmeler yapıldı. Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında iyileştirme yapılarak 8 puandan 10 puana çıkarıldı. Yabancı dil tazminatı için 100 puanlık artış sağlandı. Ayrıca fazla mesai ücretlerine yönelik bazı adımlar atıldı.

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ

Hükümetin son teklifine göre, 2026 yılı için memurlara ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam öngörülüyordu. 2027 yılı için ise yüzde 4 artı 4 oranında bir teklif sunuldu. Ayrıca, taban aylığa 1000 lira ek artış önerildi.

İNİSİYATİF HÜKÜMETTE

15 Ağustos’ta 2026 için önerilen zamlara ek olarak taban aylığına 1000 lira artış teklifi sunan kamu işvereni, 18 Ağustos’ta revize edilmiş bir öneri ile 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 zam yaptı ve 2027 yılı için ilk teklifte değişiklik olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Kamu personelinin geneline yönelik büyük oranda anlaşma sağlandı” diyerek memur maaş zamlarının Hakem Kurulu tarafından değerlendirileceğini ifade etti. Yalçın ise, “7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir” şeklinde konuştu.