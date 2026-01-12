Yeni Mersin İdmanyurdu Maça Çıkamazken Küme Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

2. LİGDE MAÇA ÇIKAMADI

2. Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında, Menemen FK’nın ev sahipliği yapacağı maça çıkması beklenen Yeni Mersin İdmanyurdu, mali sebeplerden dolayı bu karşılaşmaya katılamadı. Mersin temsilcisinin deplasman masraflarını karşılayamaması, maça çıkmalarına engel oldu. Statta karşılaşmaya hazır bulunan Menemen FK ise TFF tarafından hükmen galip ilan edilirken, Yeni Mersin İdmanyurdu’nun bir maça daha çıkmaması durumunda TFF kuralları gereğince küme düşeceği bilgisine ulaşıldı.

MAAŞ SORUNLARI

Mali sıkıntılar nedeniyle futbolcu ödemelerini gerçekleştiremeyen Yeni Mersin İdmanyurdu, bu durumdan kaynaklı olarak kadrosundaki oyuncularını kaybetmeye başladı. Antrenman yapma imkânı bulamayan ekip, bu sezon şimdiye kadar oynadığı 17 maçta yalnızca 15 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor.