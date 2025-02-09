Yeni Mezunlar İçin En Yüksek Maaşlı Bölümler

MEZUNLARIN MAAŞ DURUMU

Ekonomi, finans ve işletme alanında eğitim alan mezunların maaşları farklılık gösteriyor. Ancak bu bölümler, asgari ücretin üzerinde kazanma konusunda avantajlı bir konumda. 2024 verilerine göre, bu alanlardan mezun olanların yaklaşık yüzde 30’u asgari ücretle işe başlıyor, yüzde 34’ü ise asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyor. İlk işinde iki asgari ücret kazanmış mezunların oranı yüzde 15 iken, üç asgari ücret alanların oranı yüzde 6 olarak kaydedildi. Ekonomi ve finans mezunları arasında en yüksek maaşı kazanan bölüm ise istatistik oldu. Ortalama 22.500 TL maaşla işe başlayan istatistik mezunlarını, işletme ve iktisat bölümleri izliyor.

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNİN MAAŞ AVANTAJLARI

Mühendislik bölümleri, mezunlarına yüksek maaş olanakları sunan alanlar arasında yer alıyor. Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi bölümler, yeni mezunlar için cazip kazanç fırsatları sağlıyor. İnşaat mühendisliğinde, ilk işe başlayan her üç mezundan biri asgari ücretle çalışıyor. Öte yandan, kimya ve endüstri mühendisliği mezunları daha yüksek maaş oranlarına sahipken, gemi ve uçak mühendisliği ise en yüksek maaşları sunan mühendislik dalları arasında öne çıkıyor.

SALGIN BİLİMLERİ MEZUNLARININ BAŞLANGIÇ MAAŞLARI

Sağlık bilimleri, mezunlarına en yüksek maaş olanaklarını sağlıyor. Tıp mezunları, başlangıç maaşları açısından diğer tüm bölümlerden belirgin bir farkla önde. Veteriner hekimliği, eczacılık ve diş hekimliği mezunları da yüksek başlangıç maaşları ile dikkat çekiyor. Ancak odyoloji mezunlarının büyük bir kısmı asgari ücretle işe başlıyor. Tıp mezunlarının ortalama maaşı, sektördeki diğer bölümlere göre yaklaşık iki kat daha yüksek düzeylerde yer alıyor. Veteriner hekimler ise en yüksek maaş alan tıp dışı sağlık bölümü mezunları arasında bulunuyor.