Yeni Nesil Çeteler, Sosyal Medyayı Kullanıyor

İSTANBUL’DA YENİ NESİL ÇETE YAPILANMALARI

İstanbul, son zamanlarda geleneksel mafya organizasyonlarından farklı olarak sosyal medya ve dijital platformları üs olarak kullanan yeni nesil sokak çetelerinin etkisi altında. Hürriyet’in aktardığına göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi isimler, çizgi film karakterlerinden esinlenerek oluşturdukları kimlikleriyle, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç alma ve tehdit gibi unsurlarla şehirde adeta terör ortamı yaratıyorlar. Motosikletli tetikçiler, kaskları ve sosyal medya canlı yayınlarıyla rakip gruplara açıkça meydan okuyor. Esnaf için “mikro çökme” metodu uygulayarak bir korku imparatorluğu inşa ediyorlar.

YENİ YÖNTEMLERLE FAALİYETLER

Geleneksel mafya kurallarının yerine, sosyal medyada sahte hesaplar aracılığıyla kışkırtıcı paylaşımlar ve rakip bölgelerde canlı yayın yapma gibi modern stratejiler geçiyor. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlar üzerinden güç gösterisi yaparak hem rakiplerine gözdağı veriyor hem de aralarına gençleri katıyor. Kolombiya kartellerinden ilham alarak motosikletli suikast timleriyle tanınan bu gruplar, kiralık veya çalıntı motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılarda genellikle kasklı tetikçiler kullanıyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”

AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE CASPERLAR

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medya üzerinden gelen tehdit mesajları, Casperlar çetesinin ismini ön plana çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye destek vererek, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devlete karşı bir tehdit oluşturdu.

İSTANBUL’UN TEHLİKELİ SOKAK ÇETELERİ

Hürriyet’ten alınan bilgilere göre, İstanbul ve çevresinde etkinlik gösteren başlıca sokak çeteleri şu şekildedir:

BARIŞ BOYUN GRUBU

Merkez: İstanbul geneli

Lider: Barış Boyun (İtalya’da 22 Mayıs 2024’te tutuklandı)

Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da saldırılar düzenledi.

Detay: Savcılık iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.

DALTONLAR

Merkez: Bahçelievler

Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)

Faaliyetler: Motosikletli suikast timleriyle yaklaşık 20 cinayet. Sosyal medya üzerinden tetikçi topluyorlar.

Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için 1-10 milyon TL ücret talep ediyorlar. Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında da Daltonlar’ın adı geçiyor.

CASPERLAR

Merkez: Şirinevler, Yenibosna

Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız

Faaliyetler: Daltonlar’la çatışma, tehdit ve cinayet suçları.

Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne düzenlenen motosikletli saldırıda Casperlar-Daltonlar arasındaki hesaplaşma öne çıktı.

REDKİTLER

Merkez: Bahçelievler, Yenibosna

Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)

Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefiyle saldırılar düzenliyor.

Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar’la kanlı çatışmaları bulunuyor. İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı’na yönelik saldırılar gerçekleştirdiler.

ANUCURLAR

Merkez: Kağıthane

Liderler: İnan ve Sinan Anucur

Faaliyetler: Polisle çatışmada bir polisi şehit ettiler.

Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatışmalara girmişler.

GÜNDOĞMUŞLAR

Merkez: Nurtepe, Kağıthane

Lider: Uğurcan Gündoğmuş

Faaliyetler: Anucurlar’la kan davası.

ÇİRKİNLER

Merkez: Bahçelievler, Bağcılar

Lider: Zuhat Altunç

Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırma. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.

ARAP EMRAH

Merkez: Gazi Mahallesi

Lider: Emrah Sever

Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüyor.

HALİL AY GRUBU

Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul

Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)

Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırıya karıştılar.

BAYGARALAR

Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar

Lider: Ramazan Baygara

Faaliyetler: Yurtdışında çeşitli eylemler gerçekleştirdiler.