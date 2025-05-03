Yeni Nesil Çeteler, Sosyal Medyayı Kullanıyor

İSTANBUL’DA YENİ NESİL ÇETE YAPILANMALARI
İstanbul, son zamanlarda geleneksel mafya organizasyonlarından farklı olarak sosyal medya ve dijital platformları üs olarak kullanan yeni nesil sokak çetelerinin etkisi altında. Hürriyet’in aktardığına göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi isimler, çizgi film karakterlerinden esinlenerek oluşturdukları kimlikleriyle, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç alma ve tehdit gibi unsurlarla şehirde adeta terör ortamı yaratıyorlar. Motosikletli tetikçiler, kaskları ve sosyal medya canlı yayınlarıyla rakip gruplara açıkça meydan okuyor. Esnaf için “mikro çökme” metodu uygulayarak bir korku imparatorluğu inşa ediyorlar.
YENİ YÖNTEMLERLE FAALİYETLER
Geleneksel mafya kurallarının yerine, sosyal medyada sahte hesaplar aracılığıyla kışkırtıcı paylaşımlar ve rakip bölgelerde canlı yayın yapma gibi modern stratejiler geçiyor. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlar üzerinden güç gösterisi yaparak hem rakiplerine gözdağı veriyor hem de aralarına gençleri katıyor. Kolombiya kartellerinden ilham alarak motosikletli suikast timleriyle tanınan bu gruplar, kiralık veya çalıntı motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılarda genellikle kasklı tetikçiler kullanıyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”
AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE CASPERLAR
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medya üzerinden gelen tehdit mesajları, Casperlar çetesinin ismini ön plana çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye destek vererek, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devlete karşı bir tehdit oluşturdu.
İSTANBUL’UN TEHLİKELİ SOKAK ÇETELERİ
Hürriyet’ten alınan bilgilere göre, İstanbul ve çevresinde etkinlik gösteren başlıca sokak çeteleri şu şekildedir:
BARIŞ BOYUN GRUBU
Merkez: İstanbul geneli
Lider: Barış Boyun (İtalya’da 22 Mayıs 2024’te tutuklandı)
Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da saldırılar düzenledi.
Detay: Savcılık iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.
DALTONLAR
Merkez: Bahçelievler
Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)
Faaliyetler: Motosikletli suikast timleriyle yaklaşık 20 cinayet. Sosyal medya üzerinden tetikçi topluyorlar.
Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için 1-10 milyon TL ücret talep ediyorlar. Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında da Daltonlar’ın adı geçiyor.
CASPERLAR
Merkez: Şirinevler, Yenibosna
Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız
Faaliyetler: Daltonlar’la çatışma, tehdit ve cinayet suçları.
Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne düzenlenen motosikletli saldırıda Casperlar-Daltonlar arasındaki hesaplaşma öne çıktı.
REDKİTLER
Merkez: Bahçelievler, Yenibosna
Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)
Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefiyle saldırılar düzenliyor.
Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar’la kanlı çatışmaları bulunuyor. İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı’na yönelik saldırılar gerçekleştirdiler.
ANUCURLAR
Merkez: Kağıthane
Liderler: İnan ve Sinan Anucur
Faaliyetler: Polisle çatışmada bir polisi şehit ettiler.
Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatışmalara girmişler.
GÜNDOĞMUŞLAR
Merkez: Nurtepe, Kağıthane
Lider: Uğurcan Gündoğmuş
Faaliyetler: Anucurlar’la kan davası.
ÇİRKİNLER
Merkez: Bahçelievler, Bağcılar
Lider: Zuhat Altunç
Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırma. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.
ARAP EMRAH
Merkez: Gazi Mahallesi
Lider: Emrah Sever
Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüyor.
HALİL AY GRUBU
Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul
Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)
Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırıya karıştılar.
BAYGARALAR
Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar
Lider: Ramazan Baygara
Faaliyetler: Yurtdışında çeşitli eylemler gerçekleştirdiler.