Yeni Okul Yapılmadan Yıkım Realize Edildi

OKULUN YIKIMI VE MAHALLEDEKİ DURUM

Kars’ın Kağızman ilçesinde, Toprakkale Mahallesi’nde 2023 yılında yıkıldığı belirtilen Avcı Mahmut İlk ve Ortaokulu, 200’ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan bir taş yapıya sahipti. Dayanıksız olduğu iddiasıyla yıkılan okulun ardından aradan bir yıl geçmesine rağmen mahalleye yeni bir okul yapılmamış olması, öğrencileri başka okullara gitmeye zorladı. Bu durum, birçok öğrenci velisinin de çocuklarıyla birlikte mahalleden taşınmasına yol açtı.

CHP MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Yıkılan okulun önüne giden CHP Kars Milletvekili İnan Akgün, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekin’e karşı tepkisini dile getirdi. Akgün, eski okulun yerine yeni bir okul yapılmasını talep ederken şu sözleri kaydetti: “2023 yılında yıkılan Avcı Mahmut İlk ve Ortaokulu, yüzlerce öğrencinin öğrenim gördüğü bir yerdi. Deprem yönetmeliği sonrası dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Ancak, mahalle muhtarı ve çevre halkı, yıkım öncesinde binanın dayanıklılığına dair bir inceleme yapılmadığını belirtiyor.”

ÖĞRENCİLER VE VELİLERİN MAĞDURİYETİ

Akgün, “Yıkımın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, hala yeni bir okul yapılmadığı için 200’ün üzerinde öğrenci okulsuz kaldı ve farklı okullara yerleştirildi.” dedi. Bunun yanı sıra, birçok veli çocukları için daha yakın bir okuldan eğitim alabilmeleri amacıyla taşınmak zorunda kaldılar. Akgün, “21’inci yüzyılda, büyük bir mahallenin okulsuz kalması oldukça düşündürücü bir durum. Taşımalı eğitim uygulaması olan öğrenciler, bu okula gelirken, şimdi bu ihtiyaçları karşılanmıyor. Bu durum birçok kişiyi mağdur etti.” şeklinde konuştu.

OKULUN YETKİLİLERİ HAKKINDA ELEŞTİRİ

Ayrıca, Akgün, yıkılan okulun müdürü Sinan Çil’in, Atatürk İlköğretim Okulu müdürü, şube müdürü ve Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çeşitli görevlerde bulunmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, benzer yetkilere sahip kişileri de yönetime getiriyor.” diyerek, yetkilileri eleştirdi.